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Невозможность потерять оказалась главным плюсом цифрового паспорта
Общество
Невозможность потерять оказалась главным плюсом цифрового паспорта
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 октября. Удобство, отсутствие риска потери и положительное влияние на экологию стали главными преимуществами цифрового паспорта, из-за которых многие опрошенные россияне выразили готовность перейти на новый формат.

Респонденты оценили, что нет риска его потерять (за это проголосовали 34%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (25%). Еще 16% хотят попробовать в этой жизни все новое, информирует РИА Новости.

Многие выступили и против новинки. За опасение сбоев в системе учета таких документов беспокоятся 51% опрошенных.

Уверены, что бумажный паспорт безопаснее. 36% россиян. Беспричинно не хотят менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой 21% россиян.

Об отсутствии личного доверия цифровым технологиям заявили 14% респондентов. Четверть россиян (25%) готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом, 28% готовы получить его при первой возможности.

В сентябре был создан Центр правовой помощи в цифровой среде. Его специалисты будут бесплатно консультировать россиян, чьи персональные данные были использованы незаконно.

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