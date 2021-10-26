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Нужны ли в России благотворительные фонды, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Нужны ли в России благотворительные фонды, обсудят в медиацентре «Патриот»
pexels.com  /  Michelle Leman

В России зарегистрировано более 18,5 тысячи благотворительных фондов, не считая автономных некоммерческих организаций, которые в своем уставе подразумевают благотворительность. Но сколько этих организаций оказывают реальную помощь, а сколько сделали из благотворительности бизнес?

Почему в сфере благотворительности так много мошенников? Есть законные способы пресечь деятельность мошенников от благотворительности? Насколько оправданы огромные зарплаты и роскошный образ жизни профессиональных благотворителей?

Могут ли благотворительные фонды выжить лишь на частные пожертвования россиян, без помощи социально ответственного бизнеса? Какие преференции в России получают предприниматели, которые делают пожертвования? Имеет ли значение для БФ, откуда и от кого поступают средства? Чего больше не хватает благотворительным организациям: доноров или денег? Как выглядит портрет среднестатистического донора? Почему в России остро стоит вопрос нехватки доноров костного мозга? Кто может стать донором? И как обстоят дела в России с лечением онкобольных детей?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят:

  • Юлия Божина, выпускница Московской школы профессиональной филантропии, директор благотворительного фонда «Свет.Дети»;
  • Любовь Белозерова, директор Центр развития донорства костного мозга (ЦРДКМ);
  • Екатерина Строганова, благотворитель.

Пресс-конференция состоится 26 октября, во вторник, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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