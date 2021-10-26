Политолог Лукьянов назвал противостояние Польши и ЕС принципиальным

Москва, 26 октября. Противостояние Польши и Евросоюза — это серьезный и принципиальный конфликт, поскольку Варшава замахнулась на ключевые принципы интеграции. Об этом заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Польское правительство приняло закон, согласно которому их конституция имеет приоритет над европейской. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил конфликт сторон.

«Поляки ведут себя весьма отчаянно. Они не уступают нажиму, а когда им грозят прямыми финансовыми наказаниями и потерями, а речь идет именно об этом, потому что отзыв субсидий — это большие деньги для Польши и конкретных людей в Польше. Но они пока не отступают», — отметил политолог.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Он добавил, что в текущей ситуации Варшава ведет себя идейно. Она понимает, что Евросоюз переживает огромный кризис. Возможно, поляки хотят продавить свои проекты. Однако в Европе не станут уступать, поскольку это может создать прецедент.

Ранее польский политик Матеуш Пискорский в интервью для ФАН рассказал, что Польша не выйдет из Евросоюза, как бы серьезно ни выглядел спор Варшавы и Брюсселя, как и не изменит политики в отношениях с Россией.