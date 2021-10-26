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Рубль укрепился к доллару и евро утром 26 октября
Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро утром 26 октября
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Торги во вторник утром начались с укрепления рубля к доллару и евро, сообщается в распространенной Московской биржей информации.

Доллар расчетами «завтра» на 07:07 по московскому времени подешевел на семь копеек, опустившись до отметки в 69,64 рубля за единицу. Курс евро снизился сразу на 11 копеек до 80,79 рубля за штуку. Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос в цене на 0,19 процента — стоимость барреля составила 85,33 доллара.

Ранее страны-члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 млн баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдеров комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня повысились до 85,15 долларов за «бочку».

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