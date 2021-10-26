Попавший в ДТП в Калмыкии автобус не отвечал требованиям безопасности перевозок

Элиста, 26 октября. Столкнувшийся с грузовиком в Калмыкии пассажирский автобус не был оборудован ремнями безопасности, которые бы соответствовали требованиям перевозок, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следственного ведомства, следовавший по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург автобус «Неоплан 116» выпустили в рейс с «ремнями безопасности, неприспособленными для их использования».

«Указанное привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем "Камаз" с прицепом, в результате чего пассажиры автобуса, будучи не пристегнутыми ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести, от которых шесть человек скончались», — подчеркнули в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

По предварительным данным, в воскресенье, 24 октября, около 01:30 по московскому времени на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь столкнулись ехавший из Махачкалы в Петербург автобус «Неоплан» и грузовик «Камаз». В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок. Восемь человек получили травмы, двое были госпитализированы.