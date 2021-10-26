Опрос HeadHunter: 39% российских компаний поддержали обязательную вакцинацию

Москва, 26 октября. Специалисты HeadHunter провели исследование с целью выяснить, как российские компании относятся к обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Оказалось, что только 39% поддерживают ее.

Больше половины работодателей (58%) выступают против обязательной вакцинации. При этом на данный момент привито лишь 46% опрошенных россиян.

Из них 42% делали это по собственному желанию, 12% по просьбе начальства, а среди неработающего населения России процедуру прошли чуть больше трети (39%). Данные опроса передает РИА Новости.

«На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)», — следует из результатов исследования.

Оказалось также, что среди непривитых лишь 15% согласились бы пройти вакцинацию ради сохранения должности или ее обретения. Больше всего желающих привиться — представители продаж (25%). Также чуть больше 20% граждан, находящихся в поиске работы, сообщили, что у них спрашивали наличие сертификата о вакцинации.

Однако негативное отношение россиян к прививкам напрямую влияет на продолжительность эпидемии в стране. Как сообщила генетик Анча Баранова, низкие темпы вакцинации мешают выработке коллективного иммунитета в России.