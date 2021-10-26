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Почти все опрошенные россияне назвали безналичные платежи удобными
Экономика
Почти все опрошенные россияне назвали безналичные платежи удобными
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Россияне заявили, что безналичные платежи лучше наличных удобством, гигиеничностью и безопасностью.

Порядка 96% опрошенных россиян заявили, что безналичные удобнее бумажных денег. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка, передает РИА Новости.

«На втором месте в списке причин — гигиена (37%), а на третьем — безопасность (31%). Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков — это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы», — сказано в исследовании.

Более 90% респондентов активно пользуются банкоматами для снятия и внесения наличных, а каждый десятый вообще не расплачивается бумажными деньгами в повседневной жизни. Банкоматы уже не используют для оплаты услуг, мобильной связи или проверки баланса.

Ранее сообщалось, что на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей. «Сбер» обработал в прошлом году 30,3 млрд платежей, нарастив число таких операций на 2,6% (с 6% до 8,6%).

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