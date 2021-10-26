Почти все опрошенные россияне назвали безналичные платежи удобными

Москва, 26 октября. Россияне заявили, что безналичные платежи лучше наличных удобством, гигиеничностью и безопасностью.

Порядка 96% опрошенных россиян заявили, что безналичные удобнее бумажных денег. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка, передает РИА Новости.

«На втором месте в списке причин — гигиена (37%), а на третьем — безопасность (31%). Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков — это позволило совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы», — сказано в исследовании.

Более 90% респондентов активно пользуются банкоматами для снятия и внесения наличных, а каждый десятый вообще не расплачивается бумажными деньгами в повседневной жизни. Банкоматы уже не используют для оплаты услуг, мобильной связи или проверки баланса.

Ранее сообщалось, что на банки РФ пришлось почти 10% мирового рынка безналичных платежей. «Сбер» обработал в прошлом году 30,3 млрд платежей, нарастив число таких операций на 2,6% (с 6% до 8,6%).