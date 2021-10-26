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Число отравившихся метанолом на Урале возросло до 30

  /   Обновлено: 26 октября 2021 09:11
Происшествия
Число отравившихся метанолом на Урале возросло до 30
pixabay.com

Екатеринбург, 26 октября. Общее число погибших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области возросло до 30 человек.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что количество жертв на утро вторника возросло до 30. При этом подчеркивается, что данные предварительные.

Ранее сообщалось, что число жертв отравления метиловым спиртом на Урале выросло до 24. Задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя. Одному из них может грозить до 10 лет тюрьмы. Фигурантом дела об отравлении также стал участковый.

Накануне стало известно, что двух женщин задержали после отравления людей спиртным в Оренбургской области. Они признались, что купили опасную жидкость в Орске.

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свердловская область отравление алкоголем метиловый спирт
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