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Молодое поколение финнов стало хуже относиться к России
Общество
Молодое поколение финнов стало хуже относиться к России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Хельсинки, 26 октября. Опрос показал, что больше половины финнов (60%) считают Россию военной угрозой. В целом они стали негативнее относиться к России.

Так, в 2012 году положительно относились к Москве 63% жителей Финляндии, сейчас этот показатель составляет 34%. Негативное отношение к РФ выросло с 30 до 45%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva).

Финны внимательно следят за тем, что происходит в России и ее действиями на мировой арене. При этом они отмечают «негативные события». По словам финского аналитика, именно молодое поколение стало хуже относиться к РФ.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что с Россией необходимо поддерживать диалог. Он считает, что в этом заинтересован и Запад. Он добавил, что сотрудничество с Москвой очень важно как для Европы, так и для всего мира. К сожалению, текущая геополитическая ситуация вызывает тревогу.

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