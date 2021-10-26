Политолог Ордуханян объяснил, как России интегрировать Донбасс

Москва, 26 октября. Присоединение Донбасса к России возможно, если будет создано специальное ведомство. Об этом заявил российский политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт подчеркнул, что в этом сложном процессе, прежде всего, будет учитываться мнение людей. В интервью для издания «Украина.ру» он рассказал, какие шаги должна предпринять РФ в интеграционном направлении.

«Это начало процесса. Я уже говорил, в том числе и здесь, это должно быть специальное ведомство, которое должно заниматься, должна быть выстроена тончайшая политтехнология, которая бы сделала возможным вот эти процессы», — отметил Ордуханян.

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Он добавил, что работа должна осуществляться через людей, которые родом из Донбасса. Это должны быть представители ЛДНР, которые пережили всю трагедию.

«Впереди всего этого, я еще раз хочу подчеркнуть, должна лежать экономика. Никто не сомневается, что мы говорим на одном языке, что мы единой веры, что мы едины в нашем менталитете, но под это нужно подвести хорошую базу», — подчеркнул политолог.

Ранее Ордуханян рассказал, что России пора начать интеграционные процессы не только с ЛДНР, но и со всей восточной Украиной. Он считает, что Киев своими действиями сам развязывает руки Москве.