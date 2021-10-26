Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 08:30
08:28
Происшествия
Число отравившихся метанолом на Урале возросло до 30
08:18
Общество
Молодое поколение финнов стало хуже относиться к России
08:15
Политика
Политолог Ордуханян объяснил, как России интегрировать Донбасс
08:09
Экономика
Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
08:06
Политика
Политолог Ордуханян: Донбасса в составе Украины не будет
08:04
Общество
Животных Пермского зоопарка не отдадут в другие города
08:01
Происшествия
Жителя Новосибирской области задержали с мешками мяса косули
08:00
Общество
Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
07:59
Политика
МИД Японии выразил обеспокоенность совместным проходом кораблей России и Китая
07:44
Общество
Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
Все новости

Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
Экономика
Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
pixabay.com

Москва, 26 октября. Цена российской пшеницы (протеина 12,5%) достигла максимального за последние девять лет значения, свидетельствуют данные аналитического центра «Совэкон».

На прошлой неделе цена отечественной пшеницы выросла на три доллара, достигнув 316 долларов за тонну (FOB). Показатель оказался максимальным с 2012/2013 сельскохозяйственного года. Кроме российской, подорожала американская и французская пшеница. В первом случае цены выросли на 3% до 277 долларов за тонну, во втором — на 1,4%, до 326 долларов за тонну, сообщает «Интерфакс».

Ранее правительство поручило Федеральной антимонопольной службе и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов. Минэкономразвития и Минфин должны изучить вопрос об оказании мер государственной поддержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на сырье.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
цены пшеница цены на пшеницу
Комментировать