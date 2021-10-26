Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум

Москва, 26 октября. Цена российской пшеницы (протеина 12,5%) достигла максимального за последние девять лет значения, свидетельствуют данные аналитического центра «Совэкон».

На прошлой неделе цена отечественной пшеницы выросла на три доллара, достигнув 316 долларов за тонну (FOB). Показатель оказался максимальным с 2012/2013 сельскохозяйственного года. Кроме российской, подорожала американская и французская пшеница. В первом случае цены выросли на 3% до 277 долларов за тонну, во втором — на 1,4%, до 326 долларов за тонну, сообщает «Интерфакс».

Ранее правительство поручило Федеральной антимонопольной службе и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов. Минэкономразвития и Минфин должны изучить вопрос об оказании мер государственной поддержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на сырье.