Москва, 26 октября. Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, он будет интегрирован в Россию. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что правительство РФ пока не решило, как именно ЛДНР войдут в состав государства. Однако республики однозначно не вернутся под влияние Киева.

«Донбасс не войдет ни в какой форме в состав Украины. Экономически, политически, это кровь, которая лежит.... Я это сейчас акцентирую. В какой форме? Я уже сказал: это может быть отдельное государство, это может быть республика Донбасс, это может быть Новороссия, а Донбасс — составная часть, может сразу войдет в состав России», — отметил политолог.

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Он добавил, что вопрос вхождения ЛДНР в Россию обсуждается. Однако принципиально все уже решено, возврата к Киеву не будет. Люди невероятно устали, поскольку они переживают сильное горе. Там уже выросло целое поколение, которое не знает мирной жизни.

Ранее постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич рассказал, что украинские власти намеренно обостряют напряженность обстановки в Донбассе, чем нарушают режим прекращения огня.