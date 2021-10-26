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МИД Японии выразил обеспокоенность совместным проходом кораблей России и Китая

  /   Обновлено: 26 октября 2021 07:59
Политика
МИД Японии выразил обеспокоенность совместным проходом кораблей России и Китая
pixabay.com

Токио, 26 октября. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая совершили совместный проход через проливы Цугару и Осуми. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил обеспокоенность этим событием.

Представители Токио связались с Москвой и Пекином по дипломатическим каналам касательно данной темы. Мотэги подчеркнул, что Токио продолжит активно вести переговоры с Москвой по различным вопросам, включая также территориальные. Об этом он сообщил на регулярной пресс-конференции МИД Японии.

«Что касается проходов через проливы Цугару и Осуми российскими и китайскими кораблями, это первый подобный случай. Мы пристально следим за действиями России и Китая близ Японии, и по дипломатическим каналам выразили нашу обеспокоенность обеим сторонам», — заявил он.

Ранее Минобороны России сообщило о завершении совместного с Китаем патрулирования боевых кораблей в Тихом океане. Оно проходило в период с 17 по 23 октября. Корабли пересекли Сангарский пролив (Цугару), а также прошли между японскими островами Сумисудзима и Торисима.

Сами японцы также обеспокоены совместными учениями ВМФ Москвы и ВМС Пекина в Японском море. Читатели издания Yomiuri отметили, что обычно в Азии боятся Северную Корею и КНР, но Россия выглядит куда опаснее.

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