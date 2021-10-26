Одиноким родителям могут разрешить тратить маткапитал на детские товары

Москва, 26 октября. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить возможности тратить средства материнского капитала для одиноких родителей, разрешив покупку детских товаров.

Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минтруда Антону Котякову. Федоров напомнил, что маткапитал сейчас можно использовать для оплаты образовательных услуг и покупки недвижимости. Но семья может не нуждаться в приобретении квартиры, а дошкольное и школьное образование в России бесплатны. Высшее образование также не требует оплаты при условии подтверждения достаточных знаний.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров», — цитирует послание депутата RT.

Федоров предложил минимизировать возможные злоупотребления с помощью системы отчетности, которая в настоящее время действует для опекунов. Последние обязаны ежегодно отчитываться об использованных средствах, в том числе подтверждать покупки кассовыми чеками.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ может дать право на получение материнского капитала отцам-одиночкам. Получить выплаты, предположительно, смогут мужчины, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, появившихся на свет после 1 января 2007 года, и отцы-одиночки одного ребенка, родившегося после 2020 года.