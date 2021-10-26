Патриарх Варфоломей встретился с Байденом в Белом доме

Вашингтон, 26 октября. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил Белый дом и встретился с американским президентом Джо Байденом. Они обсудили пандемию коронавируса и важность вакцинации.

Информацию об этом рассказал пресс-пул Белого дома. В ходе встречи патриарх Варфоломей от лица папы Римского, архиепископа Кентерберийского, а также религиозных лидеров мусульман и иудеев призвал облегчить вакцинацию против коронавируса в мире, а также сделать ее доступной для всех, особенно для бедных.

По словам патриарха, Байден «с большим удовольствием» воспринял такую инициативу. Варфоломей рассказал, что «в высшей степени доволен» результатами встречи с американским лидером.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в стране 85 млн человек до сих пор не вакцинированы против коронавируса. Он заявил, что государство находится в состоянии «пандемии непривитых».