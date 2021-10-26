Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 08:30
08:28
Происшествия
Число отравившихся метанолом на Урале возросло до 30
08:18
Общество
Молодое поколение финнов стало хуже относиться к России
08:15
Политика
Политолог Ордуханян объяснил, как России интегрировать Донбасс
08:09
Экономика
Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
08:06
Политика
Политолог Ордуханян: Донбасса в составе Украины не будет
08:04
Общество
Животных Пермского зоопарка не отдадут в другие города
08:01
Происшествия
Жителя Новосибирской области задержали с мешками мяса косули
08:00
Общество
Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
07:59
Политика
МИД Японии выразил обеспокоенность совместным проходом кораблей России и Китая
07:44
Общество
Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
Все новости

Патриарх Варфоломей встретился с Байденом в Белом доме
Общество
Патриарх Варфоломей встретился с Байденом в Белом доме
Global Look Press  /  patriarchate. org

Вашингтон, 26 октября. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил Белый дом и встретился с американским президентом Джо Байденом. Они обсудили пандемию коронавируса и важность вакцинации.

Информацию об этом рассказал пресс-пул Белого дома. В ходе встречи патриарх Варфоломей от лица папы Римского, архиепископа Кентерберийского, а также религиозных лидеров мусульман и иудеев призвал облегчить вакцинацию против коронавируса в мире, а также сделать ее доступной для всех, особенно для бедных.

По словам патриарха, Байден «с большим удовольствием» воспринял такую инициативу. Варфоломей рассказал, что «в высшей степени доволен» результатами встречи с американским лидером.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в стране 85 млн человек до сих пор не вакцинированы против коронавируса. Он заявил, что государство находится в состоянии «пандемии непривитых».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Патриарх Варфоломей встретился с Байденом в Белом доме
патриарх Варфоломей байден вакцинация
Комментировать