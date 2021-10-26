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Съемки фильма «Ржавчина» с Болдуином продолжатся после расследования трагедии
Общество
Съемки фильма «Ржавчина» с Болдуином продолжатся после расследования трагедии
Global Look Press  /  AUG

Санта-Фе, 26 октября. Работа над лентой «Ржавчина», на съемочной площадке которой актер Алек Болдуин случайно убил оператора, продолжиться только после конца расследования происшествия. Соответствующей информацией поделилась телекомпания CNN, ссылаясь на письмо продюсеров фильма.

Продюсеры картины заявили, что по мере того как они переживают эту трагедию, решили свернуть работу над «Ржавчиной» минимум до того момента пока не закончится расследование. Это сообщение было адресовано членам съемочной группы. По словам авторов ленты, им трудно составлять планы, но разговор идет о паузе, нежели о прекращении работы.

Трагедия случилась 21 октября в Нью-Мексико на съемочной площадке «Ржавчины». На репетиции Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате этого скончалась оператор Галина Хатчинс и получил ранение режиссер Джоэл Соуза.

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смерть болдуин ржавчина
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