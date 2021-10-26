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Низкие темпы вакцинации мешают выработаться коллективному иммунитету

  /   Обновлено: 26 октября 2021 07:36
Общество
Низкие темпы вакцинации мешают выработаться коллективному иммунитету
pixabay.com

Москва, 26 октября. Низкие темпы вакцинации и изменчивость вируса не дают выработать коллективный иммунитет в России к коронавирусу.

Эффективность вакцины от коронавируса также снизил штамм «дельта». Об этом рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

«Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего поведения, и от дальнейших мутаций вируса», — сказала она.

Баранова выразила мнение, что штамм «дельта» будет последним вариантом коронавируса. Это облегчит борьбу с вирусом и сохранит эффективность вакцин.

Ранее россиянам объяснили, как безопаснее всего получить иммунитет к коронавирусу. Специалисты из Минздрава Коми напомнили, что вакцинация от коронавируса обеспечивает легкое течение болезни при заражении любым из штаммов COVID-19.

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