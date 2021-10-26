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Робота «Маркер» обучат работать по системе «свой-чужой» на космодроме Восточный
Технологии
Робота «Маркер» обучат работать по системе «свой-чужой» на космодроме Восточный
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Москва, 26 октября. Робототехническая платформа «Маркер» сможет распознавать сотрудников и работать по системе «свой-чужой» на космодроме Восточный. Об этом рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника».

Для этого необходимо будет провести полную оцифровку персонала космодрома и занести их в базу данных. В настоящее время одна робототехническая платформа уже прошла испытания на Восточном. Она патрулирует периметр, распознает объекты наземной космической инфраструктуры и взаимодействует с сотрудниками охраны.

Выполнение роботом задач происходило в течение десяти дней. По результатам испытаний составлен отчет, который поможет доработать систему под конкретные задачи, рассказали в пресс-службе в интервью ТАСС.

Космодром Восточный является хорошей территорией для отработки технологий робототехники. В дальнейшем такие системы можно будет применять на Байконуре и не только.

Ранее в пресс-центр НПО «Андроидная техника» рассказали, что робототехническая платформа «Маркер» начнет бороться с дронами-нарушителями на космодроме Восточный.

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