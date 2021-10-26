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Депутат Рады призвал Киев «брать пример с ласкового теленка» в отношениях с Москвой
Политика
Депутат Рады призвал Киев «брать пример с ласкового теленка» в отношениях с Москвой
Pr Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 26 октября. Депутат Рады от партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович посоветовал Киеву вернуться к прагматическим отношениям с Москвой и Минском.

По мнению парламентария, Украина должна вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией и предложить отодвинуть существующие разногласия по разным вопросам. Киеву следует предложить «решать вопросы газа», так как у трех стран «люди общие» и «семьи переплетены», сообщил в эфире телеканала «Украина 24» Рабинович.

«Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — предложил депутат.

Парламентарий считает недопустимой ситуацию, в которой руководство Украины отказывается от прямых переговоров с Москвой и под видом европейского газ закупает российский, но в три раза дороже. Рабинович отметил, что простые украинцы и бизнес получают газ по чрезвычайно высоким ценам. По его мнению, это приведет к банкротствам 70-75% украинских предприятий.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев обвинил украинскую власть в недальновидной газовой политике, которая вредит жителям страны. Политик считает, что правительство не пытается решить эту ситуацию.

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украина газ рабинович
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