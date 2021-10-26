Политолог Ордуханян: России пора начать интеграцию с восточной Украиной

Москва, 26 октября. России пора начать интеграционные процессы не только с ЛДНР, но и со всей восточной Украиной. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил визит главы Пентагона Ллойда Остина и последующие заявления официального Киева. По его мнению, текущее положение дел развязывает Москве руки в этом направлении.

«Если бы говорили о начале процесса, то сейчас, совершенно конкретно, а я знаю, что разработка идет. Работают люди, которые из Донбасса, Луганска, из восточной Украины были выдавлены, я думаю, что это наш потенциал. Мы можем сейчас уже серьезно говорить об интеграции в состав какого-то независимого государства, образования. Мы можем говорить не только о Донецке... Мне кажется, Донецк и Луганск — это вопрос де-факто решенный. Мне кажется, что сейчас для нас это сигнал начать интеграционные процессы со всей восточной Украиной», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что люди в Донбассе безумно устали и вымотаны. Они страдают от боевых действий со стороны ВСУ, от экономической неопределенности. Россия должна зайти и показать перспективы развития.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию ситуации в регионе Родион Мирошник заявил, что Украине необходимо продление закона об особом статусе Донбасса лишь для имитации выполнения Минских соглашений.