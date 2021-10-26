Экс-депутат Рады Заружко заявила, что Украине нечего предложить НАТО

Киев, 26 октября. Бывшая депутат Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко заявила, что Украина ничего не может предложить НАТО взамен на членство и лишь рассчитывает на защиту альянса.

По мнению экс-парламентария, в переговорах с США, Германией и Францией Украина выступает в роли объекта. Россия является субъектом переговоров, отметила в эфире телеканала «Наш» Заружко.

Даже обсуждения плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе для Украины было бы самонадеянным, считает политик. Она уточнила, что Киев не обсуждает даже усиления на «восточном фронте», а лишь просит защиты.

«Мы рассчитываем на то, что нас будет защищать та же Черногория, Македония, Исландия. При этом ключевые игроки, которых я сегодня назвала, абсолютно четко выражают свою позицию о том, что Украине пока в НАТО не место», — посетовала Заружко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не сможет помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Однако Москва будет пытаться свести к минимуму последствия возможного членства страны в НАТО, подчеркнул он.