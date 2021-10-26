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Экс-депутат Рады Заружко заявила, что Украине нечего предложить НАТО
Политика
Экс-депутат Рады Заружко заявила, что Украине нечего предложить НАТО
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Киев, 26 октября. Бывшая депутат Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Заружко заявила, что Украина ничего не может предложить НАТО взамен на членство и лишь рассчитывает на защиту альянса.

По мнению экс-парламентария, в переговорах с США, Германией и Францией Украина выступает в роли объекта. Россия является субъектом переговоров, отметила в эфире телеканала «Наш» Заружко.

Даже обсуждения плана действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе для Украины было бы самонадеянным, считает политик. Она уточнила, что Киев не обсуждает даже усиления на «восточном фронте», а лишь просит защиты.

«Мы рассчитываем на то, что нас будет защищать та же Черногория, Македония, Исландия. При этом ключевые игроки, которых я сегодня назвала, абсолютно четко выражают свою позицию о том, что Украине пока в НАТО не место», — посетовала Заружко.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не сможет помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Однако Москва будет пытаться свести к минимуму последствия возможного членства страны в НАТО, подчеркнул он.

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