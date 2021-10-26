Кубинский лидер обвинил посольство США в попытке подрыва порядка на острове

Гавана, 26 октября. Кубинский президент Мигель Диас-Канель сообщил, что американское посольство в столице республики предпринимает попытки дестабилизации обстановки на территории острова, но правительство страны может противостоять представителям США.

Мигель Диас-Канель сообщил, что Куба, которая встретилась с подобным подведением, не будет стоять в стороне. По словам главы государства, республика постоянно находилась в состоянии борьбы и в этот раз она обладает твердой решимостью противостоять американскому посольству. Гавана будет осуждать деятельность дипмиссии США.

Правительство Кубы заявило, что американские послы на Кубе проводят встречи с противниками Кубинской революции. Дипмиссия США оказывает оппозиционерам финансовую и техническую помощь. Противники властей также пытались провести антиправительственные акции в крупных кубинских городах, но им запретили это делать.

Вашингтон недавно угрожал новыми санкциями в отношении Гаваны. США сделают это, если кубинские правоохранители будут привлекать к уголовной ответственности участников оппозиционных маршей.