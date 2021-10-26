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Политолог Ордуханян: НАТО не нужно вступление Украины в Альянс
Политика
Политолог Ордуханян: НАТО не нужно вступление Украины в Альянс
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 26 октября. Визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину — это те самые «печеньки», только словесные. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что представитель Вашингтона дал стандартные обещания. Только вместо привычного «печенья» (намек на приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд перед Майданом — Прим. ред.) он привез слова, которые дешево стоят. О вступлении в НАТО речь не идет.

«Германия, Франция, а сейчас посмотреть, уже и Венгрия — они будут против по определению. Они понимают прекрасно, что никто такую обузу не будет брать. Но здесь дело сейчас не в этом. Дело в том, что вольно или невольно, но генерал Остин сейчас дал понять, что, в принципе, вступление Украины в НАТО не требуется сейчас. НАТО может получить абсолютно все сейчас», — подчеркнул Ордуханян.

Политолог Ордуханян: НАТО не нужно вступление Украины в Альянс
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он добавил, что Украина даст Альянсу все, что попросят, лишь бы остаться на плаву. Так в свое время поступил бывший украинский президент Петр Порошенко, который бросил гражданам кость в виде безвиза.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в НАТО и Евросоюзе является вопросом времени. Он рассказал, что соответствующие организации являются институциональным проявлением свободного мира, а Киев сумел защитить свою свободу и демократию.

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украина нато ордуханян
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