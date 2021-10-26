Светлана Светличная побывала на киностудии имени Горького и исчезла

Москва, 26 октября. Актриса Светлана Светличная посетила киностудию имени Горького накануне своей пропажи. На студии артистке стало плохо и пришлось вызвать врачей, чтобы привести ее в чувство.

Возможно, она приезжала, чтобы договориться о съемках, рассказала сотрудница студии в беседе с «МК». Светличная была в хорошем расположении духа, была благодарна врачам за оперативную помощь, вела себя как обычно.

«Она понимала, где находится, сказать, что она скрывалась от кого-то, я не могу», — заявила собеседница издания.

Актриса перестала выходить на связь октября. Однако близкий друг актрисы Светланы Светличной Иван Николаев опроверг слухи о пропаже знаменитости. Оказалось, что последнее время артистка активно занималась переездом из одной квартиры в другую, и просто перебралась поближе к родственникам. С ее здоровьем все в порядке, успокоил россиян Николаев.