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Светлана Светличная побывала на киностудии имени Горького и исчезла
Шоу-бизнес
Светлана Светличная побывала на киностудии имени Горького и исчезла
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 октября. Актриса Светлана Светличная посетила киностудию имени Горького накануне своей пропажи. На студии артистке стало плохо и пришлось вызвать врачей, чтобы привести ее в чувство.

Возможно, она приезжала, чтобы договориться о съемках, рассказала сотрудница студии в беседе с «МК». Светличная была в хорошем расположении духа, была благодарна врачам за оперативную помощь, вела себя как обычно.

«Она понимала, где находится, сказать, что она скрывалась от кого-то, я не могу», — заявила собеседница издания.

Актриса перестала выходить на связь октября. Однако близкий друг актрисы Светланы Светличной Иван Николаев опроверг слухи о пропаже знаменитости. Оказалось, что последнее время артистка активно занималась переездом из одной квартиры в другую, и просто перебралась поближе к родственникам. С ее здоровьем все в порядке, успокоил россиян Николаев.

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актриса исчезновение киностудия
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