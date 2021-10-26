Политолог Ордуханян: разрыв отношений с НАТО — это начало процесса

Москва, 26 октября. Разрыв отношений между Россией и НАТО — это начало процесса, и теперь ответственность лежит на Альянсе. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались, связан ли приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с реакцией Кремля на высылку российских дипломатов. Он подчеркнул, что это был бы единственный положительный момент от этой встречи.

«Если это действительно так, то тогда спасибо, пусть почаще приезжает. Нам еще и из ЕСПЧ надо выходить, и из других европейских структур. В целом это начало процесса. Это единичный случай, его нельзя рассматривать отдельно. Я надеюсь, что это тенденция, которая наконец-то созрела в нашем политическом руководстве», — отметил Ордуханян.

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Он удивлен, поскольку предполагал, что Москва выход из НАТО оставит напоследок. Судя по всему, правительство решило ударить «из главного калибра». По его мнению, это оправданный шаг, поскольку так будет проще принимать решения по другим организациям.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом не являются катастрофическими, поскольку их попросту нет. Он отметил, что НАТО не является другом России, поскольку такой курс избрали сами представители западного военного блока.