Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 08:28
08:28
Происшествия
Число отравившихся метанолом на Урале возросло до 30
08:18
Общество
Молодое поколение финнов стало хуже относиться к России
08:15
Политика
Политолог Ордуханян объяснил, как России интегрировать Донбасс
08:09
Экономика
Цена на российскую пшеницу обновила девятилетний максимум
08:06
Политика
Политолог Ордуханян: Донбасса в составе Украины не будет
08:04
Общество
Животных Пермского зоопарка не отдадут в другие города
08:01
Происшествия
Жителя Новосибирской области задержали с мешками мяса косули
08:00
Общество
Политик Онищенко привел пример правильного вмешательства человека в природу
07:59
Политика
МИД Японии выразил обеспокоенность совместным проходом кораблей России и Китая
07:44
Общество
Опубликован проект стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»
Все новости

Политолог Ордуханян: разрыв отношений с НАТО — это начало процесса
Политика
Политолог Ордуханян: разрыв отношений с НАТО — это начало процесса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 октября. Разрыв отношений между Россией и НАТО — это начало процесса, и теперь ответственность лежит на Альянсе. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» у эксперта поинтересовались, связан ли приезд заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд с реакцией Кремля на высылку российских дипломатов. Он подчеркнул, что это был бы единственный положительный момент от этой встречи.

«Если это действительно так, то тогда спасибо, пусть почаще приезжает. Нам еще и из ЕСПЧ надо выходить, и из других европейских структур. В целом это начало процесса. Это единичный случай, его нельзя рассматривать отдельно. Я надеюсь, что это тенденция, которая наконец-то созрела в нашем политическом руководстве», — отметил Ордуханян.

Политолог Ордуханян: разрыв отношений с НАТО — это начало процесса
Prt Scr youtube.com / Новости на Первом Канале

Он удивлен, поскольку предполагал, что Москва выход из НАТО оставит напоследок. Судя по всему, правительство решило ударить «из главного калибра». По его мнению, это оправданный шаг, поскольку так будет проще принимать решения по другим организациям.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом не являются катастрофическими, поскольку их попросту нет. Он отметил, что НАТО не является другом России, поскольку такой курс избрали сами представители западного военного блока.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Ордуханян: разрыв отношений с НАТО — это начало процесса
нато нуланд ордуханян
Комментировать