Москва, 26 октября. Действия Североатлантического альянса в отношении России — это беспрецедентные меры, это необоснованная политика. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

Москва надеялась, что НАТО будет сотрудничать, поскольку в этом партнерстве есть своя выгода, но политика победила. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» указал на неадекватность руководства Альянса.

«Чистая политология, политтехнология не в состоянии до конца объяснить и проанализировать шаги наших так называемых контрпартнеров. Потому что это политическая психиатрия, может быть психология, что-то в этом духе. Потому что ментально эти люди, их политика, которую они сейчас поддерживают и проводят в отношении России, она не имеет разумного объяснения», — отметил Ордуханян.

ФБА «Экономика сегодня» /

Он привел пример, когда НАТО критиковал Россию за проведение военных учений на ее территории, но при этом сам союз проводил аналогичные мероприятия во множестве стран, граничащих с РФ. По их мнению, это нормально. Эксперт подчеркнул, что это неадекватное восприятие реальности, когнитивный диссонанс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России. По ее мнению, НАТО до сих пор считает РФ своим основным оппонентом.