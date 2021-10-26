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Пользователи Telegram раскритиковали власти Украины за новый транш от ЕК
Общество
Пользователи Telegram раскритиковали власти Украины за новый транш от ЕК
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 26 октября. Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине по программе макрофинансовой помощи второй транш в размере 600 млн евро, что вызвало бурную реакцию среди общественности.

Согласно данным от Еврокомиссии, Киев получил средства в рамках пакета, предусматривающего ликвидацию последствий пандемии коронавируса. Пользователи Telegram-каналов высказались на эту тему.

«Только очень «честные» люди могут называть финансовой помощью банальный кредит. И только очень глупые могут этому радоваться, а тем более хвастаться», — написала Юля Н.

Вадим уверен, что так называемая «помощь» — это не благотворительность Европы, которая никогда так просто не раздавала деньги. Это обычный кредит, платить за который будут обычные граждане.

«Не Украина получила, а офис президента», — добавил Аndrei.

Пользователь Ok 8778 интересуется, какая плата за этот транш потребуется. Наверняка это или леса из Карпат, или оплата начала войны.

«А зачем нам сильным и независимым помощь?!» — не понимает Ник.

Ранее политолог Андрей Иванов в интервью для ФАН рассказал, что ЕС и США уже прочувствовали, что Украина «доставляет больше проблем, чем можно получить от нее выгоды».

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