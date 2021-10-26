Пользователи Telegram раскритиковали власти Украины за новый транш от ЕК

Киев, 26 октября. Европейская комиссия (ЕК) предоставила Украине по программе макрофинансовой помощи второй транш в размере 600 млн евро, что вызвало бурную реакцию среди общественности.

Согласно данным от Еврокомиссии, Киев получил средства в рамках пакета, предусматривающего ликвидацию последствий пандемии коронавируса. Пользователи Telegram-каналов высказались на эту тему.

«Только очень «честные» люди могут называть финансовой помощью банальный кредит. И только очень глупые могут этому радоваться, а тем более хвастаться», — написала Юля Н.

Вадим уверен, что так называемая «помощь» — это не благотворительность Европы, которая никогда так просто не раздавала деньги. Это обычный кредит, платить за который будут обычные граждане.

«Не Украина получила, а офис президента», — добавил Аndrei.

Пользователь Ok 8778 интересуется, какая плата за этот транш потребуется. Наверняка это или леса из Карпат, или оплата начала войны.

«А зачем нам сильным и независимым помощь?!» — не понимает Ник.

Ранее политолог Андрей Иванов в интервью для ФАН рассказал, что ЕС и США уже прочувствовали, что Украина «доставляет больше проблем, чем можно получить от нее выгоды».