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Пользователи «ВКонтакте» высмеяли главу «Нафтогаза» Витренко за речь о борьбе с «СП-2»
Экономика
Пользователи «ВКонтакте» высмеяли главу «Нафтогаза» Витренко за речь о борьбе с «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 26 октября. Украина посредством транзита способна обеспечить поставки газа в Европу в тех же объемах, что и новый газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Представитель организации отметил, что Киев обеспечит для клиентов выгодные условия. Пользователи соцсети «ВКонтакте» обсудили речь Витренко.

«Интересное кино. Транзитер предложил потребителю прокачать больше, но у поставщика спрашивать ничего не нужно?» — удивляется Александр М.

Татьяна С. считает, что Украина в агонии. России проще перекрыть поставки газа через Украину, заплатив штраф. После этого Киеву можно продать газ и по высокой цене, что позволит отбить расходы.

«"Нафтогаз" начал-таки добывать газ? Они открыли месторождение под Жмеринкой? Может, им пора перестать уже позориться и признать прилюдно, что они хотят втюхать европейцам российский газ с украинской наценкой?» — задается вопросами Надежда С.

Эдуард Ц. отметил, что при подобной загрузке украинская труба разорвется. При этом власти будут обвинять президента России Владимира Путина за то, что он повысил давление.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов удивился предложению Витренко о поставках газа через Украину. Он отметил, что Киев считает российское голубое топливо «грязным», но при этом будет транспортировать его же.

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Газпром нафтогаз сп-2 Северный поток — 2
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