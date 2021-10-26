Программу летных испытаний корабля «Орел» могут изменить из-за отсутствия ракеты

Москва, 26 октября. Отсутствие сверхтяжелой ракеты может повлиять на программу летных испытаний нового космического корабля «Орел». Информацию об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ракета необходима, чтобы отправить корабль в космос. Из-за ее отсутствия могут замедлиться испытания «Орла». В декабре 2023 года необходимо произвести первый пуск корабля в беспилотном режиме. Это произойдет с космодрома Восточный, рассказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Для запуска «Орла» необходима ракета сверхтяжелого класса, так как корабль является лунным и предназначен для полетов в дальний космос. К Международной космической станции (МКС) аппарат будет отправляться с помощью ракеты «Ангара».

Разработка космического корабля «Орел» ведется с 2009 года. Ранее он носил название «Федерация». Аппарат предназначен для полетов на Луну. Первый пилотируемый запуск намечен на 2025 год.

Ранее стало известно, что первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне на корабле NASA Orion состоится в феврале 2022 года.