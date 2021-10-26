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Программу летных испытаний корабля «Орел» могут изменить из-за отсутствия ракеты
Технологии
Программу летных испытаний корабля «Орел» могут изменить из-за отсутствия ракеты
wikipedia.org  /  Kamov / CC BY-SA 2.5

Москва, 26 октября. Отсутствие сверхтяжелой ракеты может повлиять на программу летных испытаний нового космического корабля «Орел». Информацию об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Ракета необходима, чтобы отправить корабль в космос. Из-за ее отсутствия могут замедлиться испытания «Орла». В декабре 2023 года необходимо произвести первый пуск корабля в беспилотном режиме. Это произойдет с космодрома Восточный, рассказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Для запуска «Орла» необходима ракета сверхтяжелого класса, так как корабль является лунным и предназначен для полетов в дальний космос. К Международной космической станции (МКС) аппарат будет отправляться с помощью ракеты «Ангара».

Разработка космического корабля «Орел» ведется с 2009 года. Ранее он носил название «Федерация». Аппарат предназначен для полетов на Луну. Первый пилотируемый запуск намечен на 2025 год.

Ранее стало известно, что первый запуск американской комической миссии «Артемида» к Луне на корабле NASA Orion состоится в феврале 2022 года.

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