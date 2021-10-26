Apple запустит запустит в России самый дорогой вариант подписки One Premier

Лос-Анджелес, 26 октября. Компания Apple сообщила, что скоро на территории России начнет действовать самый дорогой вариант подписки Apple One. С запуска в октябре прошлого года, подписка Premier работала лишь в США, Великобритании, Канаде и Австралии.

Apple One Premier будет доступна с 3 ноября еще на территории 17 стран, в список которых включена и Россия. Эта подписка включает в себя доступ к сервисам Apple Music, TV+, Arcade, iCloud и ряд других приложений.

До этого момента российские пользователи могли выбрать лишь индивидуальный или семейный вариант Apple One. За первый приходилось платить 365 рублей, за второй — 525 рублей в месяц.

Американцы за Apple One Premier платят 29,95 доллара каждый месяц. Для россиян стоимость на подписку составит 995 рублей в месяц. За эту цену пользователи получают доступ к Apple Music, TV+, Arcade и 2 терабайта памяти в iCloud.

Компания также недавно представила новые ноутбуки MacBook Pro. Презентация прошла 18 октября в онлайн-режиме.