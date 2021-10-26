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Работники автосервисов используют мошеннические схемы при ремонте двигателя

  /   Обновлено: 26 октября 2021 06:53
Общество
Работники автосервисов используют мошеннические схемы при ремонте двигателя
pixabay.com

Москва, 26 октября. Практически любая проблема с двигателем вынуждает отдавать автомобиль в сервисный центр для ремонта. Однако иногда могут попасться недобросовестные сотрудники СТО, которые используют схемы обмана водителей.

Одна из них заключается в том, что автомобиль разбирают и собирают обратно из тех же деталей. Иногда выгода от такой махинации бывает очень существенная, что сотрудники даже соглашаются имитировать ремонт.

Водители, получив транспорт обратно, быстро понимают, что с двигателем все еще остались проблемы. Однако на такой случай недобросовестные сотрудники отвечают, что в моторе были другие проблемы. Они предлагают провести повторный ремонт за деньги клиента, передает «АвтоВзгляд».

Также в сервисе могут заменить вышедшие из строя детали на такие же, которые оказались на авторазборке. Но их срок службы неизвестен и предъявить претензии СТО не получится.

Кроме этого, мошенники могут сообщить клиенту, что для ремонта двигателя были применены оригинальные или дорогие запчасти. На деле туда поставили китайские аналоги, которые в скором времени также приведут к поломке.

Ранее автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько перечислил самые популярные автоподставы на дорогах.

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