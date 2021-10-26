Психолог Денисенко призвала Бузову поставить в приоритет семью

Москва, 26 октября. Артистка и телеведущая Ольга Бузова проживает не лучшее время в собственной жизни. Проблемы в личной жизни и карьере происходят у певицы из-за того, что она плохо расставляет приоритеты. Соответствующим мнением поделилась психолог Наталья Денисенко.

Психолог заявила, что артистка должна больше уделять времени другой части жизни. По словам Денисенко, сама судьба ставит палки в колеса певице во время работы над карьерой.

Бузова во время бурной деятельности теряет друзей, поклонников и разные важные связи. Обстановка станет только хуже, если певица так и будет уделать настолько много времени сцене, сообщают «Дни.ру».

Денисенко заявила, что Бузовой в данный момент лучше сочинять композиции, стихи и музыку. Однако исполнять их лучше не надо, отметила специалист.

Она добавила, что Бузовой необходимо задуматься о семье. До 39 лет у певицы должно случиться пополнение в семье, предсказала психолог. До этого момента певицы сыграет свадьбу, подытожила Денисенко.

Бузова недавно рассказала на что уходят ее миллионы. Певица также поделилась с поклонниками бытовыми подробностями жизни и назвала сумму своего дохода.