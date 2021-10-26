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Генетик Баранова предостерегла от вакцинации при высоком титре антител
Общество
Генетик Баранова предостерегла от вакцинации при высоком титре антител
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 октября. Прививка от коронавирусной инфекции обеспечивает надежную защиту организма, однако при высоком титре антител она способна привести к обратному эффекту. Об этом рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, не исключено, что подобный сценарий может привести лишь к ухудшению здоровья. Для примера она взяла гипотетическую ситуацию, когда человек с высоким титром антител (свыше 1,5 тысячи BAU/мл) прививается неким препаратом от COVID-19. Первым делом в его организм попадает антиген, затем его концентрация увеличивается.

«Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — передает слова Барановой РИА Новости.

Может сложиться ситуация, при которой антитела будут впустую потрачены для нейтрализации антигена. При этом клетки памяти так и не получат сигнал о новом производстве антител.

Как итог, пациент лишился большей их части. Во избежание этого Баранова порекомендовала всем гражданам перед вакцинацией сначала проходить тест на антитела.

Однако, несмотря на это, вакцинация по-прежнему остается самым надежным методом защиты от COVID-19, в особенности от штамма «Дельта». Иммунолог Болибок сообщил, что она практически на 100% защищает от летальных исходов, а также от тяжелого течения заболевания.

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