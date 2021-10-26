Генетик Баранова предостерегла от вакцинации при высоком титре антител

Москва, 26 октября. Прививка от коронавирусной инфекции обеспечивает надежную защиту организма, однако при высоком титре антител она способна привести к обратному эффекту. Об этом рассказала главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, не исключено, что подобный сценарий может привести лишь к ухудшению здоровья. Для примера она взяла гипотетическую ситуацию, когда человек с высоким титром антител (свыше 1,5 тысячи BAU/мл) прививается неким препаратом от COVID-19. Первым делом в его организм попадает антиген, затем его концентрация увеличивается.

«Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются», — передает слова Барановой РИА Новости.

Может сложиться ситуация, при которой антитела будут впустую потрачены для нейтрализации антигена. При этом клетки памяти так и не получат сигнал о новом производстве антител.

Как итог, пациент лишился большей их части. Во избежание этого Баранова порекомендовала всем гражданам перед вакцинацией сначала проходить тест на антитела.

Однако, несмотря на это, вакцинация по-прежнему остается самым надежным методом защиты от COVID-19, в особенности от штамма «Дельта». Иммунолог Болибок сообщил, что она практически на 100% защищает от летальных исходов, а также от тяжелого течения заболевания.