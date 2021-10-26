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Технологии
Система VR-реальности «Одиссей» для космонавтов заработает в ноябре
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Система VR-реальности «Одиссей» для космонавтов заработает в ноябре

  /   Обновлено: 26 октября 2021 06:05
Технологии
Система VR-реальности «Одиссей» для космонавтов заработает в ноябре
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Москва, 26 октября. Система виртуальной реальности «Одиссей» начнет функционировать в ноябре. Она предназначена для тренировок космонавтов для выхода в открытый космос. Об этом рассказал ведущий инженер РКК «Энергия» Дмитрий Ахмедов.

Комплекс был разработан Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия». В настоящее время в систему еще не добавлен новый многофункциональный лабораторный модуль «Наука».

Однако, по словам Ахмедова, его прорисуют в ближайшее время. Он станет доступен для тренировок в марте следующего года.

«Я надеюсь, что [появится модуль "Наука"] к марту, даже раньше. У нас в январе будут выходы на МЛМ, и нам нужно успевать», — рассказал Ахмедов в ходе 72 Международного астронавтического конгресса в Дубае.

Ранее РКК «Энергия» представила систему виртуальной реальности на стенде Роскосмоса. У посетителей конгресса была возможность почувствовать себя космонавтом в открытом пространстве на орбите, передает ТАСС.

Ранее Минобороны России сообщило, что новые лазерно-оптические комплексы для контроля космоса появятся в России до 2025 года.

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космос виртуальная реальность одиссей
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