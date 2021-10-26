Киев, 26 октября. Депутат Верховной рады Илья Кива предложил жителям Украины готовиться к смерти и голоду. Он сделал соответствующее заявление на просторах личной страницы в социальной сети Facebook.

Кива заявил, что Славянская ТЭС прекратила свою работу. По словам украинского депутата это произошло из-за отсутствия топлива. Все блоки станции полностью выключены, подытожил парламентарий.

Депутат добавил, что отключение этой ТЭС является лишь началом катастрофы, которая надвигается на Украину. Кива отметил, что дальше пойдут холод, голод, болезни и смерть.

Недавно компания «Укрэнерго» заявила, что обстановка с запасами ресурсов на ТЭС Украины ухудшается. Склады имеют почти в четыре раза меньше сырья, чем необходимо. Ряд станцией имеет этот вид топлива всего на пару дней.

Кива недавно усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. Причиной этого стало заявление главы государства об оппозиционере Викторе Медведчуке.