Психолог Коланькова назвала депрессию последствием затяжного выгорания

Москва, 26 октября. Часто возникающие на работе негативные эмоции и стрессовые ситуации порождают эмоциональное выгорание.

Существует три этапа выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация и самоуничижение. Для первого характерно ощущение того, что человек не может и не хочет больше ничего чувствовать. У него не остается сил ни на какие эмоции.

После этого наступает чувство собственного ничтожества с нежеланием выполнять сложные задачи. Последняя фаза сопровождается ощущением, что все достижения кажутся жалкими, рассказала психолог Светлана Коланькова «Комсомольской правде».

Также существуют два типа выгорания: социальное и внутреннее. При первом у человека социальная работа, когда ему приходится много общаться с людьми. Внутреннее выгорание может настигнуть человека любой профессии, для него характерна неуверенность в себе.

«Ожидания совсем не совпадают с тем, чем я живу, кто я и что делаю», — отметила эксперт, добавив, что создается воронка негативных эмоций.

Боли и обычная усталость являются признаками эмоционального выгорания. Однако его нельзя путать с депрессией, которая относится к расстройствам психики.

«Где же тут грань? Она, безусловно, очень тонкая. Но если в случае эмоционального выгорания порой достаточно смены обстановки, отдыха и хорошего сна, то с депрессией эти, на первый взгляд, эффективные методы не работают», — сказала Коланькова.

Эмоциональное выгорание без надлежащей помощи моет перерасти в депрессию. Для депрессии характерна длительная апатия, проблемы с сосредоточенностью, бессонница, отсутствие положительных эмоций, суицидальные мысли и потеря ориентации в пространстве.

Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов заявил, что осенняя сонливость может быть признаком депрессии. Чем меньше солнечного света, чем короче день, тем выше риск развития депрессии, которая может проявляться в сонливости и усталости.