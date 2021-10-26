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Мама Моргенштерна рассказала о своем контакте с инопланетными расами
Шоу-бизнес
Мама Моргенштерна рассказала о своем контакте с инопланетными расами
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 26 октября. Мать рэпера Моргенштерна Марина Валеева рассказала, что хотела бы встретиться с Илоном Маском и другими физиками, чтобы побеседовать с ними о своих видениях.

Выяснилось, что женщина увлекается квантовой физикой и видит в пространстве рядом с собой атомы, молекулы и энергетические сгустки. Их Марина считает представителями инопланетных рас и иногда даже вступает с ними в беседу. Об этом она рассказала Ксении Собчак в её YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

«Это не эзотерика, это не религия, это физика. То, что я вижу, например, в воздухе, я хочу об этом поговорить. Каждый ребенок с рождения видит это в постоянстве, эти заряды электрические», — рассказала мать музыканта.

Марина поделилась, что чувствует другую жизнь, другой разум, который выше чем наш. Пришельцы, по ее словам, не страшные. Но лично она с ними пока в контакт не вступала, однако после самоизоляции стала видеть в воздухе молекулы. Такой дар ей дали силы свыше, потому что она часто думала о смерти.

Недавно сам Алишер поменял свое мнение насчет общественного мнения. По его словам, его обижало, что «люди не понимают великого гения». Моргенштерн считал, что творит величайшее искусство, и считает так по сей день, но уже не хочет ничего доказывать несогласным.

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