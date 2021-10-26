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Мостовой оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022

  /   Обновлено: 26 октября 2021 05:42
Спорт
Мостовой оценил отсутствие Дзюбы в составе сборной России на матчи отбора ЧМ-2022
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 октября. Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал не вызов форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в расширенный список игроков на предстоящие матчи сборной России с Кипром и Хорватией.

По словам Мостового, Дзюба сейчас не является лучшим нападающим в стране. Он назвал правильным решением пригласить в сборную полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, так как «он пригодится». Бывший футболист отметил, что на ноябрьских играх на поле выйдут все те же игроки, что и на матчах со Словенией и Словакией. Об этом информируют «Известия».

Мостовой также оценил численность вызванных в сборную игроков. Главный тренер команды Валерий Карпин назвал «очень расширенный» список футболистов из 41 фамилий на матчи против Кипра и Хорватии в ноябре. По словам Мостового, в таких расширенных списках больше минусов, так как для игроков будет «маленькой трагедией» не включение в окончательную заявку.

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос ранее заявил, что готов играть за сборную России по футболу. По его словам, многие футболисты из Бразилии выступают за другие национальные сборные, получая гражданство, так как не все могут получить возможность попасть в состав основной сборной своей страны.

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футбол мостовой дзюба
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