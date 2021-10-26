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Охранник американской артистки толкнул комментатора «Формулы-1» перед гонкой

  /   Обновлено: 26 октября 2021 05:24
Спорт
Охранник американской артистки толкнул комментатора «Формулы-1» перед гонкой
pixabay.com

Остин, 26 октября. Бывший пилот «Формулы-1» и комментатор британского канала Sky Sports F1 Мартин Брандл столкнулся с неприятной ситуацией на стартовой решетке перед началом Гран-при США.

Брандл во время традиционной прогулки по стартовой решетке в прямом эфире подошел к американской певице Меган Джовон Рут Пит, которая более популярна под псевдонимом Megan Thee Stallion. Бывший гонщик спросил у артистки, не собирается ли она исполнить что-то из своего репертуара на гонке. Певица со смехом ответила, что нет.

После этого комментатор поинтересовался, кого из пилотов она поддерживает, однако ему было не суждено дождаться ответа, так как его толкнул человек из компании артистки. Этот человек добавил, что Брандл «не может этого делать».

Однако комментатор парировал, что может, так как это сделал. Экс-гонщик 25 октября написал в Twitter, что не обижен на охранников, которые впервые приехали на гонку, однако им нужно научиться манерам и уважению на автодромах.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэммилтон недавно одержал сотую победу в «Формуле-1». Он добился этого достижения на Гран-при России.

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формула-1 гран-при сша мартин брандл
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