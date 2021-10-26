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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у северных Курил
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у северных Курил
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Южно-Курильск, 26 октября. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали во вторник утром у северных Курил, сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

В соцсетях жители Северо-Курильска сообщили, что их «хорошо потрясло». По словам очевидцев, «дрожь земли» ощущалась в течение 20 секунд. В ЕГС РАН отметили, что землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали на глубине 31 километр в 10:39 (02:39 по московскому времени).

«Эпицентр располагался в 101 километре восточнее острова Онекотан», — цитирует пресс-службу ЕГС РАН РИА Новости.

По данным службы, сейсмостанция в Северо-Курильске (Парамушир) зафиксировала толчки в два балла. В результате землетрясения никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в семи километрах от города Чадан в Республике Тыва. Интенсивность сейсмического события в его эпицентре составила 6,3 балла.

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