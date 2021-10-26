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Диетолог Кодзима объяснил, как овощная диета может привести к набору веса
Политика
Диетолог Кодзима объяснил, как овощная диета может привести к набору веса
pexels.com  /  Magda Ehlers

Токио, 26 октября. Человек может отказаться от углеводов, снизить употребление мяса и увеличить порции овощей, но все равно может продолжить набирать вес. Диетолог Мивако Кодзима объяснил, почему подобное происходит.

Накопление жира на животе происходит не из-за переедания. Об этом сообщает японское издание Yahoo News Japan.

«Основная причина — потеря мышц, вызванная неправильным питанием», — подчеркивает Кодзима.

Благодаря брюшным мышцам даже после больших порций живот быстро приходит в норму. После 30 лет они теряют свой тонус, из-за чего зона ниже пупка становится выпуклой.

«Вас начинает это беспокоить, и вы ограничиваете свой рацион, но в результате теряете еще больше мышц, которые сжигают жир, а метаболизм замедляется. Возникает замкнутый круг — появляется склонность к полноте», — говорит диетолог.

Он добавил, что самым эффективным способом сбросить вес является диета, направленная на ускорение метаболизма. Если она была составлена неправильно, то результат будет обратным.

Многие люди на завтрак употребляют смузи, который богат клетчаткой и витаминами. Однако он понижает температуру тела и замедляет обмен веществ.

Диетолог Кодзима объяснил, как овощная диета может привести к набору веса
pixabay.com /

Кроме того, рацион обязательно должен состоять из овощей, поскольку они очень полезны. Только их эффективность будет не так высока, если не есть мясо и рыбу.

«Накопить белок невозможно, поэтому придерживайтесь железного правила принимать его небольшими порциями. Овощи также творят чудеса с организмом, если их употреблять вместе с белком», — отмечает Кодзима.

Ранее специалист в диетологии Елена Соломатина рассказала о главных продуктах, противопоказанных для употребления людьми с заболеваниями сердца. врач заявила, что не стоит в больших количествах употреблять продукты, богатые насыщенными жирами.

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