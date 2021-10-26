Единственного в истории польского космонавта задержали за пьяную езду

Москва, 26 октября. Первому и единственному польскому космонавту, Герою Советского Союза генералу Мирославу Гермашевскому грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Героя Советского Союза задержали за вождение в нетрезвом виде. После всех необходимых процедур 80-летнего космонавта отпустили домой, информирует радио ZET. Задержанный полетел в космос 27 июня 1978 года на советском корабле «Союз-30», став 89-м человеком, побывавшим в космосе.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» отказалась комментировать информацию о сумме, потраченной на организацию полета актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко предположил, что отправка киноэкипажа обошлась в сумму около 2 миллиардов рублей, однако в корпорации ничего по этому поводу не сообщили.