Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 11 сможет работать три дня на одном заряде

Пекин, 26 октября. Разработчики нового смартфона Xiaomi Redmi Note 11 утверждают, что гаджет сможет работать на одном заряде три дня подряд. При этом пока неизвестно, при какой нагрузке устройство будет показывать такой результат.

Redmi Note 11 5G оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера будет иметь 13 Мп. Также у смартфона имеется восьмиядерный процессор Dimensity 810. Главный датчик основной камеры рассчитан на 50 Мп.

Разработчики оснастили гаджет аккумулятором на 5000 мАч. Такие же показатели и у Note 11 Pro+ 5G. Кроме этого, версия Pro имеет фронтальную камеру на 16 Мп, а основную на 108 Мп. Стоить новинка будет около 15 тыс. рублей.

Ранее смартфон Galaxy S22+ от южнокорейской корпорации появился на рендерах. Новинка засветилась на инсайдерских изображениях от сотрудников портала 91mobiles.