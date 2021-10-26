Устройство для контролируемого взрыва спутников разработали в Китае

Пекин, 26 октября. Китайские ученые сообщили о создании устройства, с помощью которого возможен контролируемый взрыв космических аппаратов, передает издание South China Morning Post.

Взрывчатое вещество прикрепляется к соплу двигателя спутника, после чего происходит активация с помощью электропривода. Разработка позволяет самостоятельно задать время, в которое произойдет атака. Об этом сообщил профессор Сунь Юнчжун.

После активации механизма происходит небольшой взрыв, последствия которого не различимы от естественной неисправности двигателя. Отмечается, что механизм имеет обратное действие и позволяет открепить устройство от спутника.

Тестирование нового аппарата уже провели на наземном объекте. Инновационная разработка была создана в рамках проекта по созданию новых боеголовок.

Российские специалисты тем временем ведут работу над новым оптико-электронным комплексом Системы контроля космического пространства. Завершение установки планируется к 2022 году.