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Партия Додона не уговорила Москву пойти на уступки по поставкам газа
Экономика
Партия Додона не уговорила Москву пойти на уступки по поставкам газа
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 26 октября. Партия социалистов Молдавии во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном не смогла уговорить Москву предоставить Кишиневу скидки на газ.

Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак по просьбе партии социалистов Молдавии принял их делегацию. Представители Кишинева в свою очередь попросили пойти на уступки по поставкам российского газа Молдавии, рассказал источник «Интерфаксу».

«Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова», — сказал он.

Социалисты не смогли представить аргументов в пользу нерыночных механизмов образования цен на российский газ для поставок Кишиневу. Москва уже заявляла, что новый долгосрочный контракт возможен при условии рыночных европейских цен на газ. При этом, чтобы получить скидку в 25% на топливо, Молдавия должна погасить долг за уже поставленный газ.

Ранее Италия нарастила импорт газа из России в этом году на 15,9%. «Газпром» транспортировал в Италию в предыдущем году порядка 20,8 млрд кубических метров газа. Сейчас между итальянской компанией Eni и структурой «Газпром экспорт» действуют три долгосрочных соглашения по поставкам топлива.

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