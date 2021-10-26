Haber7: Евросоюз нуждается в Путине

Анкара, 26 октября. Европейский Союз активно вводит санкции против России с 2014 года, но теперь он стал сильно зависим от Москвы после того как начался газовый кризис.

Аналитики утверждают, что ситуация с голубым топливом в Европе возникла по ряду причин. Среди них серьезные траты запасов прошлой зимой, недостаточное введение зеленой энергетики и высокий спрос на электроэнергию. Об этом пишет турецкое издание Haber7.

«Примечательно, что одна из основных причин, по которым Европа находится сегодня в таком положении, заключается в том, что в последние десять лет инвестиций в «зеленую» энергию не осуществлялось», — отметил автор.

Он добавил, что многие государства вынуждены использовать один из самых грязных источников энергии — уголь. Согласно данным от Merchants Trust, около 80% мировой энергетики зависит от ископаемого топлива.

«Поэтому большая часть Европы зависит от зарубежных поставок энергии, прежде всего из России», — добавил журналист издания.

Ранее стало известно, что поставки отечественного голубого топлива в Италию выросли в этом году на 15,9%. «Газпром» транспортировал в Италию в предыдущем году порядка 20,8 млрд кубических метров газа. Сейчас между итальянской компанией Eni и структурой «Газпром экспорт» действуют три долгосрочных соглашения по поставкам топлива.