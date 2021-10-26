Ответный звонок позволит выявить телефонного мошенника

Москва, 26 октября. Определить заранее, что на том конце провода телефонный мошенник, невозможно. Единственный способ обезопасить себя - перезвонить тому, от чьего имени идет звонок, посоветовал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой, пояснил специалист в беседе с радио Sputnik. Они могут использовать для звонков потенциальным жертвам не только номера служб поддержки банков, но и контакты из телефонных книжек собеседников. Такую возможность им дают периодически «утекающие» в интернет персональные данные.

«Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно», — заявил эксперт.

Ранее злоумышленники изобрели новую схему обмана. Для этого они используют СМС-бомберы. Номер телефона жертвы регистрируется на нескольких ресурсах, в том числе МФО.