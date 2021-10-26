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Ответный звонок позволит выявить телефонного мошенника
Общество
Ответный звонок позволит выявить телефонного мошенника
pixabay.com

Москва, 26 октября. Определить заранее, что на том конце провода телефонный мошенник, невозможно. Единственный способ обезопасить себя - перезвонить тому, от чьего имени идет звонок, посоветовал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

Мошенники с помощью специального приложения могут подменить исходящий номер телефона на абсолютно любой, пояснил специалист в беседе с радио Sputnik. Они могут использовать для звонков потенциальным жертвам не только номера служб поддержки банков, но и контакты из телефонных книжек собеседников. Такую возможность им дают периодически «утекающие» в интернет персональные данные.

«Тут ровно та же самая рекомендация, что со звонками из якобы службы безопасности банка. Перезванивайте самостоятельно», — заявил эксперт.

Ранее злоумышленники изобрели новую схему обмана. Для этого они используют СМС-бомберы. Номер телефона жертвы регистрируется на нескольких ресурсах, в том числе МФО.

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