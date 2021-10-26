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Борьба с тараканами может обернуться уголовной ответственностью
Общество
Борьба с тараканами может обернуться уголовной ответственностью
pixabay.com

Москва, 26 октября. Борьба с тараканами и другими вредителями с помощью сильнодействующих химикатов может обернуться уголовной ответственностью, предупредила член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ) может грозить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей либо заработной платы или другого дохода, осужденного за период от 12 до 18 месяцев, подчеркнула Курашина. Уголовная ответственность может последовать даже в случае создания риска массового отравления, сообщила РИА Новости юрист.

В случае гибели человек штрафы увеличатся до одного-двух миллионов рублей или дохода осужденного за период от года до трех лет. Кроме того, нарушителю грозит лишение свободы, либо принудительные работы сроком до пяти лет, предупредила Курашина.

Ранее сообщалось, что с 1 января вступает в силу постановление Правительства РФ, которым россиянам запретят хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах многоквартирных домов. Кроме того, с нового года нельзя будет эксплуатировать газовые приборы в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания.

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