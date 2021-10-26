Специалист по продажам назвал октябрь лучшим месяцем для покупки автомобиля

Москва, 26 октября. Нынешнее время является наилучшим для покупки автомобиля, в дальнейшем цены будут расти. Об этом заявил глава отдела продаж одного из подразделений компании «АВИЛОН» Павел Червяков.

Эксперт в беседе с «Праймом» сообщил, что дефицит автомобилей и комплектующих будет сохраняться в отрасли в ближайшие месяцы, из-за чего его снова может подстегнуть рост стоимости. Вероятнее всего, до конца 2021 года машины еще подорожают, уверен Червяков.

Специалист отметил, что продать автомобиль сейчас также выгодно, поскольку вторичный рынок достаточно быстро реагирует вслед за рынком новых автомобилей. Обмен машин лучше производить «в моменте» — при продаже своего автомобиля лучше сразу брать новый.

«Если, например, продать сейчас и только через 4-5 месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через 5 месяцев было бы возможно продать дороже», — подчеркнул Червяков.

Специалист уверен, что глобальных скидок на авторынке ждать не стоит. Они могут быть представлены только на отдельные модели.

Ранее автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже. Водителям рекомендуют выполнить небольшой кузовной ремонт и подкрасить царапины со сколами.