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Диетолог Королева назвала норму шоколада для поднятия настроения
Общество
Диетолог Королева назвала норму шоколада для поднятия настроения
pixabay.com

Москва, 26 октября. Содержащийся в шоколаде триптофан помогает выработке «гормонов счастья» в организме. Об этом рассказала врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева.

По словам специалиста, шоколад многих спасает от плохого настроения, так как радость человек получает рецепторами рта. Врач советует рассасывать шоколад для полного наслаждения вкусов. Об этом сообщило радио Sputnik.

Важно соблюдать умеренность в потреблении шоколада, так как излишне съеденный продукт может привести к росту массы тела, инсулинорезистентности и проблемам углеводного обмена. Королева советует съедать за сутки два-три небольших кусочка шоколада. Она отметила, что он должен содержать 70-80% какао.

Людям, которые стремятся похудеть, необязательно отказываться от употребления сахара. Им можно есть определенные виды сладостей. Диетологи рекомендуют обратить внимание на горький шоколад мармелад и пастилу.

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настроение радость продукт
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